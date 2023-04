Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck erleiden vier Menschen Rauchgasvergiftungen. Ein Tier stirbt. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck wurden am Freitagabend mehrere Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 18.40 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand im sechsten Obergeschoss eines Hochhauses Am Drudenbogen informiert worden. Aus noch unklarer Ursache war dort eine Küche in Brand geraten. Der dadurch entstandene Rauch verbreitete sich über das Treppenhaus bis in die Wohnungen des achten Obergeschosses, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Vier Personen erlitten hierbei Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Eine Katze verendete vermutlich aufgrund des dichten Rauches.

Gehbehinderte Frau wird in Fürstenfeldbruck aus dem Haus getragen

Die Bewohner der betroffenen sowie der darüberliegenden Wohnungen mussten durch Anwohner und zuerst am Brandort eingetroffene Polizeibeamte über das Treppenhaus gerettet werden. Eine gehbehinderte Frau wurde dabei aus dem Haus getragen. Die zahlreich alarmierten Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen und das Gebäude entrauchen. Während die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar ist, konnten die Bewohner der übrigen Wohnungen nach etwa vier Stunden zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung mindestens 150.000 Euro. (AZ)