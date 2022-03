Fußball

18:01 Uhr

Absage von Raisting sorgt bei Denklingens Trainer für Unmut

Spielertrainer Hannes Franz gibt die Kommandos in Raisting. Am Samstag wird das nicht der Fall sein. Die Partie gegen Denklingen ist abgesagt.

Plus Die Absage der Bezirksligapartie in Raisting sorgt beim Trainer der Denklinger Fußballer für Unmut. Was der Grund ist.

Von Margit Messelhäuser und Uschi Schuster

Eigentlich sollten die Fußballer des SV Raisting um Spielertrainer Hannes Franz am Samstag beim ersten Pflichtspiel nach der Winterpause in der Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den VfL Denklingen antreten, doch daraus wird nichts. Das sorgt beim Team aus dem Landkreis Landsberg für Unmut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .