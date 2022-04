Der MTV Dießen holt drei wichtige Punkte

Die Fußballer des MTV Dießen setzen sich in der A-Klasse 5 deutlich durch. Der MTV bleibt an der Tabellenspitze.

Mit 4:1 (4:0) setzen sie sich Dießens Fußballer gegen die SG TSV Schäftlarn/SC Baierbrunn durch. „Das fühlt sich gut an“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers. Damit bleibt Dießen an der Spitze der A-5.

Und auch mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der 28-Jährige durchaus zufrieden. Auch wenn die Anfangsphase den Gästen gehörte – dafür machte Dießen die Tore. Vincent Vetter setzte sich über rechts durch und Marcel Pachebat schob zur frühen Führung ein (3.). Kurz darauf erhöhte Kapitän Vetter selbst auf 2:0 (7.). Mit der Führung im Rücken bestimmte die Heimelf das Geschehen und erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 durch Luis Vetter (38.) und Phillip Plesch (41.).

Nach 50 Minuten ist der MTV Dießen in der Unterzahl

Nach der Pause wandelte sich das Bild. Denn Vincent Vetter musste nach 50 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld. In Überzahl lagen die größeren Spielanteile nun bei den Gästen. „Das hat es natürlich schwierig gemacht, aber defensiv standen wir dennoch ganz gut“, fasst Ropers zusammen. Einzig der Ehrentreffer zum 1:4 durch Daniel Fischer (75.) gelang der SG noch. Für Dießen heißt es nun die Akkus aufladen, denn am Osterwochenende stehen gleich zwei Partien an. Samstag in Pähl, Montag in Tutzing. (ak)

