Dere SV Raisting beklagt drei Verletzte für hart erkämpfte drei Punkte

Zwei Spiele nach der Winterpause blieb der SV Raisting ohne Gegentreffer. Im dritten Auftritt im neuen Jahr musste der SVR erstmals ein Tor einstecken. Den Rückstand beim BCF Wolfratshausen drehten die Mannen von Spielertrainer Hannes Franz in der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag aber noch um.

Mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei den unbequemen Wolfratshausern bleibt der SVR als Dritter mit nur zwei Zählern Rückstand auf den Zweiten aus Planegg-Krailling auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. „Das waren drei hart umkämpfte, aber wichtige Punkte“, erklärte Franz danach erleichtert.

Wobei der Sieg beim Tabellensiebten mit drei verletzten Spielern teuer bezahlt werden musste. Am schlimmsten erwischte es Sinan Grgic, der im Krankenhaus geröngt werden musste. Zudem gingen Florian Breitenmoser und Mathias Sedlmeier mit Blessuren vorzeitig vom Feld. „Wir hoffen es ist nichts Schlimmeres“, meinte Franz, der beim BCF seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche beim Heimspiel gegen Gilching auf vier Positionen änderte, zu den Ausfällen.

Auf dem Kunstrasenplatz in Wolfratshausen tut sich der SV Raisting anfangs schwer

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Wolfratshausen brauchten die Raistinger einige Zeit um ins Spiel zu finden. Offensivaktionen der Gäste blieben in der ersten Hälfte weitgehend Mangelware. Auf die SVR-Abwehr war aber Verlass. Sie ließ wenig zu. Einmal passte die Raistinger Defensive aber nicht auf, so dass Fatih Kocyigit unbedrängt zum 1:0 (30.) für die Hausherren vollstrecken konnte.

Kurz vor der Pause vergab noch Manuel Spreiter eine gute Möglichkeit für den BFC. Davor sorgte Benedikt Multerer auf Zuspiel von Vinzenz Wolf für die einzig gute Torgelegenheit der Gäste in Hälfte Eins. Nach der Pause wurden die Raistinger griffiger. Vor allem bei Standards sorgten sie für Gefahr vor dem Wolfratshauser Gehäuse. Eine Freistoßflanke von Herman Sigl leitete auch kurz nach dem Wechsel den Ausgleich ein, den Andreas Heichele (48.) per Kopf erzielte.

Nach einer Stunde landete ein Freistoß der Gäste erneut in der Gefahrenzone vor dem Tor der Hausherren. Wolf lenkte den Ball so ab, dass er bei Benedikt Multerer (60.) landete, der die Raistinger mit seinem zwölften Saisontor mit 2:1 in Führung schoss. In der Folge stand die SVR-Defensive extrem stabil. Bei den Wolfratshauser machten sich zudem nachlassende Kräfte bemerkbar, so dass der Raistinger Sieg, der erste seit dreieinhalb Jahren beim BCF, nicht mehr in Gefahr geriet.