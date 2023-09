Fußballerinnen des MTV Dießen punkten auch im dritten Auswärtsspiel

Die Fußballerinnen des MTV Dießen starten mit drei Auswärtsspielen in die Saison. Auch beim FSV Höhenrain können sie mit etwas Glück punkten.

In einem lange Zeit vollkommen ausgeglichenen Spiel zwischen den Fußballerinnen des FSV Höhenrain und dem MTV Dießen blieb es in der Bezirksoberliga bei einer Punkteteilung. In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Teams jeweils eine Topchance. Zunächst scheiterte eine Spielerin der Gastgeberinnen frei vor dem Dießner Tor, dann bediente Dießens Andrea Bichler in der Mitte Leni Bonomo, die knapp verzog. Im Anschluss an einen Freistoß köpfte Leni Bonomo einen abgefälschten Schuss zur 1:0-Führung für den MTV ins Tor, fast im Gegenzug köpfte Carina Schreiner nach einem Freistoß den 1:1-Ausgleich.

Eigentor der Gastgeberinnen bringt Dießen erneut in Front

In der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einer Ecke von Zoe Klein landete der Ball aus einer Spielertraube heraus per Eigentor im Netz. Armata Darchinger gelang nach einer guten Stunde der Ausgleich durch einen schönen Schuss aus 16 Metern für den FSV. In der Schlussphase war dann Höhenrain am Drücker und Dießen im Glück, als die Gastgeberinnen nur die Querlatte trafen.

Dießen liegt aktuell mit sieben Punkten auf Tabellenplatz vier. Am nächsten Wochenende steht nach drei Auswärtsspielen in Folge das erste Heimspiel der Saison an. Schon um 11:30 Uhr ist der Anpfiff gegen die Gäste aus Eching. (AZ)

