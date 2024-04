Fußball

03.04.2024

Herber Dämpfer für Aufstiegsambitionen des SV Raisting

Plus In der Bezirksliga kassieren die Fußballer des SV Raisting gegen einen zuletzt schwächelnden Gegner eine klare Pleite. Spielertrainer Hannes Franz übt Kritik.

Von Roland Halmel

Die Erfolgsserie der Fußballer des SV Raisting ist nach drei Siegen in der Bezirksliga Oberbayern Süd wieder vorbei. Am Karsamstag legte der BCF Wolfratshausen dem SVR vier Eier ins Nest, was der Truppe von Spielertrainer Hannes Franz das Osterfest ordentlich verdarb. Durch die 1:4-Heimpleite gegen den Tabellennachbarn dürften die Raistinger wohl die letzte kleine Chance, im Kampf um Platz zwei noch eingreifen zu können, begraben.

„Wir haben verteidigt wie Anfänger“, ärgerte sich Franz nach der höchsten Saisonniederlage, mit der sein Team jetzt auf den Zweiten aus Aubing elf Punkte Rückstand aufweist. Eine sehr große Hypothek, die auch nur schwer durch die zwei Nachholspiele, die der SVR noch zu absolvieren hat, aufzuholen ist.

