Letzte Aktion kostet Fußballer des MTV Dießen den Sieg

Die Fußballer des MTV Dießen haben das Spiel gegen Mammendorf weitgehend im Griff. Zum Sieg reicht es am Ende dennoch nicht.

Trotz zweimaliger Führung kamen die Fußballer des MTV Dießen am Ostermontag zuhause gegen den SV Mammendorf in der Abstiegsrunde Kreisliga nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

MTV-Spielertrainer Philipp Ropers sagte anschließend: „Wir haben leider eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen.“ Das Team vom Ammersee kam mit dem Wind im Rücken gut in die Partie, erspielte sich einige gute Möglichkeiten und ging in der 36. Spielminute durch einen Fernschuss von Ludwig Schranner nach Ablage von Nikolas Coso verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste wurden in der ersten Halbzeit kaum richtig gefährlich.

Ausgleich für Dießens Gäste fällt aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel verlor der MTV etwas die Kontrolle über das Spiel, der Ausgleichstreffer fiel nach 70 Minuten dennoch aus dem Nichts. In der Schlussphase brachte dann erst Lukas Frank nach starker Vorarbeit von Coso die Dießener wieder in Führung, ehe Mammendorf mit der letzten Aktion der Partie ausglich.

„Wir wollen nun am Wochenende den ersten Heimsieg“, schaute Ropers schon auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die DJK Waldram.

Die Reserve des MTV musste sich im Anschluss gegen die Reserve des WSV Unterammergau ebenfalls mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. (AZ)

