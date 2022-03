MTV Dießen: Ein Kracher zum Start nach der Winterpause

Der MTV Dießen empfängt am Sonntag in der A-Klasse Königsdorf zum Spitzenspiel. MIt den Gästen hat das Team vom Ammersee noch eine Rechnung offen.

Nach beinahe fünf Monaten Pause geht es für den MTV Dießen am Wochenende wieder um Punkte. Zum Start in der A-Klasse 5 nach der Winterpause steht im Dießener Ammerseestadion ein richtiger Kracher an. Denn der MTV empfängt am Sonntag ab 14 Uhr als Tabellenführer den Rangdritten TSV Königsdorf.

„Wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet und sind zuversichtlich, die drei Punkte in Dießen behalten zu können“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers. Dabei habe seine Mannschaft mit den Königsdorfern noch eine Rechnung offen.

Dießen will Revanche für Niederlage im Hinspiel

Das Hinspiel im August musste der MTV Dießen mit 2:3 verloren geben. Insgesamt ist mit einem ausgeglichenen Duell der beiden Mannschaften zu rechnen. Beide Teams konnten in der jüngeren Vergangenheit zwei direkte Vergleiche gewinnen, eine Partie endete Remis. In den Testspielen vor dem nun anstehenden Start nach der Winterpause haben beide Mannschaften nicht vollends überzeugen können. Während der MTV aber alle vier Vorbereitungsspiele verlor, konnten die Königsdorfer immerhin zwei von vier Partien für sich entscheiden.

Besonders brisant ist die Tabellenkonstellation: Das Team vom Ammersee rangiert mit 38 Punkten auf Platz eins. Dahinter folgen Erling-Andechs und Königsdorf (je 36 Punkte). Das erste Punktspiel kann also direkt ein wegweisendes sein in der Aufstiegsfrage.

Um 16 Uhr steht am Samstag zudem auch noch das Duell beider zweiten Mannschaften in der C-Klasse an. (ak)

Lesen Sie dazu auch