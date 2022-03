Fußball

vor 20 Min.

SV Raisting: Handelfer verhindert optimalen Jahresauftakt

Denis Grgic gelang mit seinem Führungstor in Oberweikertshofen sein bereits 14 Saisontreffer.

Plus Ersatzgeschwächte Raistinger verpassen beim 1:1 in Oberweikertshofen einen Sieg nur knapp. Die Gäste müssen einen Schockmoment wegstecken.

Von Uschi Schuster

Es fühlte sich wie beim Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an, bei dem sich alles immer wiederholt. Im ersten Spiel des neuen Jahres beim SC Oberweikertshofen legte der SV Raisting eine frühe Führung vor, danach folgten eine Abwehrschlacht und ein Elfmeter für den Gegner, was schließlich in einem 1:1 Unentschieden endete.

