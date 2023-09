Fußballerinnen des MTV Dießen siegen in einem „irren Spiel“

In der wechselvollen Partie zwischen der DJK Otting und dem MTV Dießen fallen sieben Tore. Fußballerinnen vom Ammersee starten gut und kämpfen sich zurück.

Es war ein packendes und intensives Duell zwischen den Fußballerinnen der DJK Otting und dem MTV Dießen Bezirksoberliga. Mit dem glücklicheren Ende für die MTV-Damen. Nach der fast dreistündigen Anfahrtszeit kamen die MTV-Fußballerinnen schwer ins Spiel. Zoe Klein setzte mit einem satten Schuss aus 20 Metern das erste offensive Zeichen und es folgte eine ganz starke Phase mit vielen Chancen. Nach einem Eckball von Klein traf Leni Bonomo volley zur 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später segelte ein Freistoß von Julia Stapff weit durch den Strafraum, Bonomo zog mit vollem Risiko ab und traf zum 2:0. Nach einer Trinkpause kippte das Spiel und Otting kam zum Ausgleich.

Nach der Pause ist Dießen zunächst noch verunsichert

Zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte Dießen immer noch etwas verunsichert, so ging die Heimelf 3:2 in Führung. Dießen musste wieder einen Gang zulegen. Zunächst verzog Julia Stapff knapp, erst eine Einzelaktion von Andrea Bichler brachte den MTV zurück ins Spiel. Den langen Ball von Katharina Hack holte Bichler halb rechts zurück, zog an zwei Gegnerinnen vorbei und knallte den Ball unhaltbar in den Winkel zum Ausgleich. Und wieder kippte das Momentum in diesem irren Spiel – diesmal zurück auf die Seite der MTV-Damen. Zoe Klein setzte sich über links durch, Ottings Torfrau konnte die Hereingabe nicht entschärfen und Andrea Bichler staubte zum 4:3-Siegtreffer ab. In den letzten zehn Minuten rannte Otting an, aber Dießens Defensive verteidigte leidenschaftlich und konsequent und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. (AZ)

Lesen Sie dazu auch