Fußballturnier des MTV Dießen: Am Ende steht der Untergang fest

Wer ist am treffsichersten vom Elfmeterpunkt und wer hat den besten Torwart, um das zu verhindern? Um die Fragen ging es im Dießener Ammersee-Stadion bei der zehnten Markt-Meisterschaft im Elfmeterschießen. Es nahmen wieder 16 Teams teil, darunter zahlreiche MTV-Fußballer aus fast allen Altersklassen, aber auch einige Hobbymannschaften. Aus vier Vierergruppen qualifizierten sich jeweils die ersten beiden für das Viertelfinale und die anderen zwei für die Platzierungsrunde. Jeweils fünf Schützen pro Mannschaft traten an. Nach den drei Gruppenspielen wurden in je drei K.-o.-Partien alle Platzierungen von 1 bis 16 ausgeschossen. In zwei spannenden Halbfinals konnten sich die MTV-Trainer gegen die Lattenknaller durchsetzen sowie das Team Untergang gegen AS Tralkörper. Im Finale bewies dann das Team Untergang gegen die MTV-Trainer die besseren Nerven und sicherte sich nach Platz zwei im vergangenen Jahr erstmals den Titel und damit den begehrten Wanderpokal. „Das Elfmeter-Turnier war wieder ein voller Erfolg und wir sind sehr zufrieden mit unserer Veranstaltung“, bilanzierte Turnierleiter Philipp Ropers.

