Gemeinde Schondorf saniert Straße nach Hechenwang

Zwei Straßen führen von Schondorf nach Hechenwang, die kürzere Verbindung ist die von Oberschondorf an der Gärtnerei Dumbsky vorbei. Einen Kilometer weiter ist es, von Oberschondorf über die Staatsstraße in Richtung Achselschwang zu fahren und nach rechts nach Hechenwang abzubiegen. Zuständig für die dortige Straße ist trotz der für sie untergeordneten Verkehrsbedeutung die Gemeinde Schondorf. Deren Gebiet reicht nämlich bis auf 300 Meter an den Ortseingang von Hechenwang heran. Deswegen kommt auf Schondorf nun eine höhere Ausgabe zu.

Der Zustand dieser gemeindlichen Straße bis kurz vor Hechenwang erfordere inzwischen dringend eine Sanierung, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Schäden am Fahrbahnrand reichen teilweise eineinhalb Meter in die Straße, innerhalb des Pfarrwaldes muss eine größere zusammenhängende Fläche der Straße ausgebessert werden. Insgesamt werden die Kosten auf knapp 111.000 Euro beziffert. Damit wäre das Jahresbudget für die Straßen in Höhe von 150.000 Euro zu einem erheblichen Teil aufgebracht. Der Gemeinderat beschloss deshalb, diese Maßnahme außerhalb des mit einer Straßenbaufirma geschlossenen Rahmenvertrags umzusetzen, dabei aber anzustreben, dieses Unternehmen separat zu beauftragen.

Ein Bauherr will die geplante Nachverdichtung reduzieren

Erneut lag dem Gemeinderat eine Bauvoranfrage für ein Grundstück an der Ringstraße vor, auf dem sich bisher eine denkmalgeschützte Villa befindet. Beantragt wird dort nun die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus. Für das Grundstück gibt es bereits einen genehmigten Bauvorbescheid zur Errichtung von insgesamt vier Wohngebäuden, woraus eine kurze Debatte entstand. Am Ende befürwortete der Gemeinderat aber einstimmig die nun etwas kleiner geplante Neubebauung. Allerdings: Unbeachtlich einer etwaigen neuen Genehmigung bleibe der bisherige Vorbescheid weiterhin wirksam, betonte Bürgermeister Alexander Herrmann.

Tafel erinnert im Rathaus an Gefallene und Vermisste

Neben zahlreichen Gemälden und den Bürgermeisterporträts wird künftig im Schondorfer Rathaus auch eine Gefallenen- und Vermisstentafel angebracht. Der Gemeinderat stimmte einem entsprechenden Antrag des Reservistenvereins zu. Die 110 mal 85 Zentimeter große Tafel befand sich früher im Gasthof Drexl, später im Wirtshaus beim Aleks und wird derzeit von einem Vereinsmitglied aufbewahrt. Die Tafel soll im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes aufgehängt werden.