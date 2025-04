Genossenschaft kassiert erneute Absage für Wohnungsbau in St. Georgen

Der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats hat dem modifizierten Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Wasenmeisterbach“ zugunsten des Baus von drei Wohnhäusern an der St.-Georg-Straße 43 eine Absage (6:3) erteilt. Wie berichtet möchte eine in Gründung befindliche Wohnbaugenossenschaft um das 1897 für den Landschaftsmaler Edwin Perkuhn erbaute Landhaus sowie das dazugehörige Teehaus elf kleinere Genossenschaftswohnungen in drei Gebäuden errichten.

Erstmals war das Vorhaben der Genossenschaft dem Gremium im Januar vorgelegen. Damals waren auf dem 3418 Quadratmeter großen Grundstück noch 14 Wohneinheiten geplant. Der Bauausschuss beschloss seinerzeit, die Auswirkungen der geplanten Bebauung im Hinblick auf den Erhalt des Mammutbaums sowie die mögliche Denkmaleigenschaft des Landhauses prüfen zu lassen.

Die Erhaltung des Mammutbaums nimmt viel Platz in Anspruch

Aufgrund stark eingreifender baulicher Veränderungen sei das Landhaus nicht denkmalwürdig, ergab die Rückmeldung des Landesamts für Denkmalpflege. Schwierig, aufwendig und kostenintensiv könnte der angestrebte Erhalt des Mammutbaums an der Südseite des Grundstücks werden. Damit sich der Baum an dieser Stelle gesund und artgemäß weiterentwickeln kann, ist nach Ansicht der Unteren Naturschutzbehörde ein großer Bereich um den Baum herum vor Beeinträchtigungen zu schützen. Die Rede war von einem Radius von bis zu 30 Metern.

Aus Sicht der Gemeinde wurde das Baurecht auf dem Grundstück in den 1990er-Jahren bewusst eng gefasst, um das ortsbildprägende Landhaus mit dem Mammutbaum zu erhalten. Rein rechnerisch seien auf dem Grundstück zwar elf Wohneinheiten möglich, diese könnten jedoch nur im Rahmen einer Bebauungsplanänderung verwirklicht werden, was wiederum aufgrund der vorhandenen Grundstückstruktur und des Baumbestandes nur schwer umsetzbar sei.

SPD und Freie Wähler geben dem Wohnraum den Vorzug

„Wir sollten uns unseren Vorgängern anschließen und den Bebauungsplan so lassen, wie er ist“, betonte Michael Hofmann (Bayernpartei). So sah es auch Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). Eine Änderung des Bebauungsplanes könnte auch in der Nachbarschaft Begehrlichkeiten wecken.

Er habe mit den Plänen der Genossenschaft keine Probleme, betonte Marcus Noack (SPD): Die Freifläche und das Teehaus, das sei alles schön anzuschauen. Aber nur wenige kämen in diesen Genuss, weil es sich nicht um ein öffentliches, sondern eben um ein Privatgrundstück handle. „Hier könnte Wohnraum geschaffen werden, und das ist mir wichtig“, sagte Noack. Und dieser Wohnraum wäre sogar genossenschaftlich, betonte Hans Rieß (Freie Wähler).

Die Bürgermeisterin betont die Bedeutung für das Ortsbild

Grundsätzlich, fasste Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) zusammen, sei nicht entscheidend, wer einen Antrag stelle. „Wir können nicht sagen, derjenige bekommt Baurecht, und für den ändern wir den Bebauungsplan nicht. Für mich geht es darum: Will ich auf diesem Grundstück in der St.-Georg-Straße zusätzlich drei Häuser stehen haben? Ich sage nein, denn für mich prägt dieses Grundstück das Ortsbild.“