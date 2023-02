Kripo sucht Drogen, doch dann findet sie gefährliche Tiere

Bei einer Durchsuchung in Germering macht die Kriminalpolizei einen unerwarteten Fund. In einer Wohnung werden teils giftige Schlangen gefunden.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag in Germering haben Beamte der Kripo Fürstenfeldbruck einen unerwarteten Fund gemacht. Gegen den 38-jährigen Wohnungsinhaber wird nun nicht nur wegen der in der Wohnung entdeckten Drogen und Rauschgift-Utensilien ermittelt, er muss sich auch wegen einer nicht genehmigten Haltung exotischer Tiere verantworten.

Als die Ermittler die Wohnung in einem Germeringer Mehrfamilienhaus gegen 6 Uhr mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München II betraten, stellten sie in den Räumlichkeiten neben zwei giftigen Wüsten-Hornvipern auch zwei Boa Constrictor sowie zwei Königspythons fest. Die Beamten zogen daher umgehend die Stadt Germering, das Veterinäramt des Landratsamts und die Auffangstation für Reptilien München hinzu, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Die Schlangen sind jetzt in der Reptilien-Auffangstation

Die beiden Vipern werden in Bayern als genehmigungspflichtig eingestuft, wodurch deren Haltung strengen Auflagen unterliegt. Eine Genehmigung für die zwei Giftschlangen konnte der 38-jährige Tierbesitzer nicht vorweisen. Ebenso wies die Haltung der insgesamt sechs Exoten tierschutzrechtliche Defizite auf, meldet das Polizeipräsidium weiter.

Aufgrund der nicht vorliegenden Genehmigung wurde die Wegnahme der Wüsten-Hornvipern verfügt und diese an die Auffangstation für Reptilien übergeben. Für die Haltung der übrigen Schlangen ergeht ein Auflagenbescheid, zudem erfolgt eine zeitnahe Nachkontrolle.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Erwerbs und Besitzes von Marihuana sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz eingeleitet. (AZ)

