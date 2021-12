Der Nikolaus und das Virus

Plus Der Fritz, alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, überlegt kurz vor dem 6. Dezember, wie ein Nikolausbesuch im zweiten Corona-Winter stattfinden kann.

Hallo Kinder, bald ist Nikolaustag! Aber kommt er überhaupt vorbei? Landkreise und Kirchen empfehlen den Nikoläusen, nur einen Hausstand zu besuchen. Wo der erforderliche Mindestabstand – eine Stablänge – nicht eingehalten werden kann, tragen der Nikolaus und die besuchten Familien Mund-Nasen-Schutz. Der heilige Mann sollte beim Geschenkeüberreichen weiße Handschuhe tragen.