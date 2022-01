"Doktorspiele" im ZDF: Ein Fernsehprogramm zum mitfiebern

Plus Der Fritz vom Ammersee Kurier hat die Trennung bei den Bergrettern nicht so ganz verkraftet. Gut, dass der Bergdoktor wie gerufen kommt. Eine Glosse.

Wer einen Fernseher hat, kam in den vergangenen Wochen an der Serie „Die Bergretter“ nicht vorbei. Der gut aussehende Chefretter Markus Kofler heißt im richtigen Leben Sebastian Ströbel, kommt aus Karlsruhe und lebt mit Familie in Hamburg. Daran darf man gar nicht denken, denn den Kofler Markus kann man sich ohne Berge gar nicht vorstellen. Er kennt jeden Winkel und selbst bei den verzwicktesten Fällen weiß er Rat, wo man noch nach Vermissten suchen könnte.

