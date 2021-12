Es ist angerichtet: Wenn das Essen aus dem 3D-Drucker kommt

Plus Unternehmen aus Israel und Spanien machen es vor: Steaks aus dem 3D-Drucker. Der Fritz vom Ammersee Kurier fragt sich, ob das schmeckt. Eine Glosse.

Obwohl der Fleischkonsum in Deutschland tendenziell sinkt, ist er immer noch relativ hoch: 2020 haben die Deutschen laut Statistischem Bundesamt 57,33 Kilogramm Fleisch pro Kopf gegessen, also jeder etwas mehr als ein Kilo pro Woche. Und pro Jahr werden 570.000 Tonnen Fleisch weggeworfen. Zu viel Fleischverzehr ist nicht gesund und die Fleischproduktion belastet das Klima.