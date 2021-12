Zum Abschied leise Servus, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel

Plus Fritz vom Ammerseekurier verabschiedet sich von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt ihr Musiktipps mit in den Ruhestand. Eine Glosse.

Ganz Deutschland weiß, welche Lieder sich Angela Merkel zum Großen Zapfenstreich gewünscht hat: „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef und „Großer Gott, wir loben Dich“, wunderbar intoniert vom Orchester der Bundeswehr. Die Kanzlerin zeigte damit ein sicheres Gespür für Situationen und Sinn für Humor. Und dass sie nicht nachtragend ist, denn Nina Hagen hatte sie einst in einer Talkshow angeschrien: „Ich hab die Schnauze voll von Ihrer Lügerei“.