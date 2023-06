Landtag unterstützt neue Haltepunkte an der Ammerseebahn

Zwei Eingaben fordern, dass künftig auch in Greifenberg und Holzhausen Züge halten. Was das Signal des Verkehrsausschusses für diese Forderung bedeutet.

Ein positives Signal für die Errichtung weiterer Haltepunkte auf der Ammerseebahn hat am Dienstagnachmittag der Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags ausgesandt. Der Ausschuss behandelte zwei Eingaben, die sich für neue Zug-Haltestellen in Greifenberg und Holzhausen aussprechen.

Die Angelegenheit hatte zunächst ein Petent aus Niedersachsen auf die Tagesordnung gebracht. Michael Kalis war als Dozent bei der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) in Holzhausen tätig und wunderte sich damals, warum die Ammerseebahn zwar direkt an der BVS vorbeiführt, aber es dort keinen Zughalt gibt, und wandte sich deswegen an den Landtag. Die Staatsregierung machte im vergangenen Jahr in einer Stellungnahme für den Ausschuss zwar einige Bedenken gegen einen neuen Bahnhalt geltend und verwies auf die Zuständigkeit des Bundes für die Bahninfrastruktur.

Die Greifenberger Bürgermeisterin freut sich über Beschluss des Verkehrsausschusses

Das ließen die Parlamentarier jedoch nicht gelten. So wies der Berichterstatter im Ausschuss, Dr. Markus Büchler (Grüne), darauf hin, dass der Freistaat Bayern als Besteller von Eisenbahnleistungen durchaus auch selbst aktiv werden könne, um Verbesserungen an der Bahninfrastruktur zu planen und dann einen Antrag an den Bund zu stellen, um ein solches Projekt mitzufinanzieren. Der Finanzierungsanteil des Bundes liege dabei nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der Regel bei 90 Prozent, so Büchler.

Inzwischen reichte auch die Greifenberger Bürgermeisterin Patricia Müller eine weitere Eingabe ein, die auch für Greifenberg und Neugreifenberg einen neuen Bahnhalt fordert, wo es einst zwei Haltepunkte (in Neugreifenberg und beim Theresienbad) gab. Beide Petitionen wurden nun gemeinsam im Ausschuss behandelt. Dabei wurde einstimmig beschlossen, dass diese Eingaben "der Staatsregierung zur Berücksichtigung beziehungsweise Würdigung, als Material oder zur Kenntnisnahme überwiesen" werden. Was das konkret bedeutet? "Im Ministerium ist das Thema nun quasi angepinnt", sagt dazu Bürgermeisterin Müller, die selbst in der Ausschusssitzung war und sich anschließend sehr erfreut über das einstimmige Votum zeigte. Sie denkt, als Nächstes sollte auch der Kreistag sich hinter die Forderung nach neuen Haltepunkten stellen, und machte dabei auch auf die geplanten Investitionen des Landkreises für das Seniorenheim Theresienbad aufmerksam, das durch einen Haltepunkt an den Bahnverkehr angebunden werden könnte.

Neue Haltepunkte: Der Landkreis verweist auf die Zuständigkeit des Freistaats

Eine unmittelbare Zuständigkeit des Landkreises für die Errichtung neuer Bahnhaltepunkte ist jedoch nach Auskunft von Sprecher Wolfgang Müller nicht gegeben. Er verweist darauf, dass die Landkreise zwar die Leistungen für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bestellen, der Schienenverkehr (SPNV) falle jedoch in die Zuständigkeit des Freistaats.

Zu Wort gemeldet hat sich zu dem Thema inzwischen auch der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Hans Friedl aus Fürstenfeldbruck, der auch dem Verkehrsausschuss angehört: „Ich bin froh, dass wir uns in der Bayernkoalition einig waren“, so Friedl. „Auch wenn die erste Stellungnahme des Verkehrsministeriums eher düster war, so muss das Ministerium sich nun nochmals mit der Sache befassen, indem der Ausschuss die Petition nach 80.3 der Geschäftsordnung zur Würdigung zurücküberwiesen hat. Ich bin sicher, dass der SPNV in Bayern gerade in den Metropolregionen an Attraktivität gewinnen muss, um Leute vom Auto auf die Schiene zu kriegen.“