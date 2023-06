Greifenberg/Utting

vor 18 Min.

Ammerseebahn: Das sind die Bedingungen für neue Haltepunkte

Die Errichtung weiterer Bahnhaltepunkte auf der Ammerseebahn (etwa bei der Verwaltungsschule in Holzhausen, Bild) ist an viele Bedingungen geknüpft, heißt es von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft.

Plus Wie kann der Landtagsbeschluss für Bahnhaltepunkte in Greifenberg und Utting umgesetzt werden? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft nennt sieben Voraussetzungen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Ein positives politisches Votum ist das eine, das andere ist, wie dieses dann umgesetzt wird. Und das dürfte bei der Frage, ob entlang der Ammerseebahn weitere Bahnhaltepunkte geschaffen oder frühere Bahnhöfe reaktiviert werden, eine spannende Sache werden. Wie berichtet hat sich der Verkehrsausschuss des Landtags hinter zwei Petitionen gestellt, in denen Bahnhaltepunkte in Greifenberg und Holzhausen gefordert werden. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt der Sprecher der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), Wolfgang Oeser, an welche Voraussetzungen die Einrichtung neuer Bahnhaltepunkte in Bayern gebunden ist.

Wie in einer früheren Stellungnahme der Staatsregierung zu der Petition bezüglich Holzhausen verweist auch der BEG-Sprecher zunächst auf den Bund: Dieser sei nach dem Grundgesetz für den Neu- und Ausbau der Schieneninfrastruktur und damit auch die Planung und Realisierung neuer Verkehrsstationen finanziell zuständig. Die BEG plane, kontrolliere und finanziere den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Bayern. Zu den wesentlichen Aufgaben der BEG gehöre dabei die Konzeption und die Verbesserung von Fahrplänen sowie die Qualitätssicherung im bayerischen SPNV. In diesem Zusammenhang sei das Unternehmen auch für die Prüfung neu einzurichtender Bahnhalte zuständig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen