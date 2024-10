Vorfahrt missachtet: Unfall endet mit 25.000 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin hat bei Greifenberg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 87-Jährige am Samstagmittag von der Staatsstraße St2070 auf die Staatsstraße St2055, auf Höhe der Gemeinde Greifenberg, in Richtung Schondorf abbiegen. Hierbei übersah sie ein von links kommendes Fahrzeug, das die St2055 in nördlicher Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

