Großeinsatz am Ammersee nach vermeintlichem Notfall

Ein vermeintlicher Notfall löste in den frühen Morgenstunden am Sonntag einen Großeinsatz von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei am Ammersee aus. Laut Polizei entwendeten vermeintliche Jugendliche zunächst ein Ruderboot aus der Herrschinger Bucht und fuhren damit auf den See. Dort feuerten sie eine Seenotpistole ab, was eine Person am Ufer bemerkte. Daraufhin rief sie die Polizei an. Nach Angaben des Anrufers war jedoch nicht von einer Notsituation auszugehen. Die Polizeistreifen sahen das besetzte Ruderboot noch in der Herrschinger Bucht, jedoch verschwand es anschließend aus dem Sichtfeld. Über die Wasserwacht Herrsching konnte schließlich das herrenlose Boot auf offenem See aufgefunden werden.

Daraufhin musste laut Polizei eine große Rettungsschleife ausgelöst werden. Nach Absuche des Sees durch die Wasserwachten Herrsching, Dießen und Utting mit Boot und Drohne bestehen laut Polizei jedoch keine Hinweise mehr auf einen Unglücksfall. Jedoch stehen nun mehrere Straftaten im Raum, welche weitere Ermittlungen der Polizei erfordern. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Dießen telefonisch unter 08807 92110 entgegen. (AZ)