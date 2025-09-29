Benefizkonzert der Superlative im Marienmünster in Dießen

Wenn 180 Musiker zusammenkommen und sogar der Dudelsack über dem Ammersee erklingt, kann das nur eines bedeuten: Das Orchesterprojekt German Winds ist wieder in der Region zu Gast. Der Verein Dall‘Abaco lädt am Sonntag, 5. Oktober, um 16 Uhr zu einem außergewöhnlichen Benefizkonzert ins Marienmünster Dießen ein – der Erlös kommt der Restaurierung der historischen Orgel zugute. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Unterstützung der Orgelrestaurierung wird gebeten.

Neben dem gastgebenden Orchester German Winds (60 Musiker) treten auch das sinfonische Blasorchester Northumbrian Winds aus England sowie der walisische Männerchor Cowbridge Male Voice Choir mit jeweils 60 Mitwirkenden auf. Damit erwartet die Besucher ein einmaliges Klangerlebnis mit 180 Musikerinnen und Musikern, kündigt der Verein an.

Das Orchester German Winds spielt in ganz Europa für soziale und kulturelle Zwecke

German Winds wurde 2017 von dem Komponisten und Dirigenten Sven M. Hellinghausen gegründet. Nach der Uraufführung seiner Franziskusmesse im Petersdom in Rom beschlossen die Musiker, sich weiterhin mit Benefizkonzerten für soziale und kulturelle Projekte zu engagieren. Konzertreisen führten das Ensemble bereits nach England, Schottland, Wales, Frankreich, Monaco und in die Schweiz. 2024 musizierte German Winds gemeinsam mit den „Scots Guards“ in der Royal Military Chapel am Buckingham-Palast – als zweites deutsches Orchester überhaupt.

Das Programm in Dießen verbindet internationale Blasmusik, Chorwerke und Orgelklänge. German Winds präsentiert unter anderem das preisgekrönte Werk „The Coyles of Muick – In Remembrance HRH Prince Philip“ mit Dudelsack sowie die Uraufführung von „Arcangelo“ zu Ehren des Erzengels Michael. Der walisische Chor steuert kraftvolle, warme Chormusik von Schubert bis hin zu Stücken in walisischer Sprache bei.

Im großen Finale musizieren alle Ensembles gemeinsam – von „Anfonaf Angel“ über „Let it be me“ bis zum monumentalen „Highland Cathedral“. Begleitet von Orgel und Dudelsack verspricht dieses Konzert einen Höhepunkt für alle Musikfreunde.

Der Verein Dall‘Abaco wurde in diesem Jahr gegründet

„Wir freuen uns sehr, dass wir solch ein großes Konzert zugunsten unserer Orgel veranstalten können“, betont Alois Kramer, Vorsitzender des Vereins Dall‘Abaco. Der Verein hat sich Anfang des Jahres gegründet, um notwendige Restaurierungsarbeiten im Marienmünster in Dießen, einem der bedeutendsten Sakralbauten im bayerischen Barock, zu unterstützen. Die Restaurierung der historischen Orgel aus dem 18. Jahrhundert ist derzeit die größte Herausforderung des Vereins. (AZ)