Summermarkt in Utting: Gute Stimmung, trotz frühem Ende

Einfach ist heuer gar nichts für Summermarkt-Betreiber und Strandbad-Pächter Martin „Miene“ Gruber: Erst ziehen sich die Sanierungsarbeiten im Strandbad hin, dann trübt schlechtes Wetter den Badespaß, und nun zum Summermarkt streckt ihn eine Krankheit nieder. So fehlte er beim Start am Freitag, mit Sonne und Regenschauern, Hunderten von Gästen, gewohnt entspannter Atmosphäre, vielen ausgefallenen Marktständen und einer großen Auswahl an Kulinarik.

