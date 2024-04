Endspurt für die Handball-Teams des TSV Landsberg

Die Damen und Herren des TSV Landsberg treten in der Handball-Bezirksoberliga in Waltenhofen an. Für die Damen ist es das letzte Saisonspiel.

Nach der Osterpause geht es am Samstag für die Damen und die Herren I des TSV Landsberg ins Allgäu: In Waltenhofen bestreiten die Handball-Teams ihre letztes beziehungsweise vorletztes Spiel in der Bezirksoberliga.

Für die Landsberger Damen steht ab 18 Uhr der Saisonabschluss an. Die Landsbergerinnen stehen derzeit auf dem 5. Tabellenplatz und könnten diesen mit einem Sieg absichern. Sie haben zum Ende der Saison mit sechs Siegen in Folge einen prima Lauf gehabt. Wichtig wird sein, ob das Team vollständig antreten kann. Die Gastgeberinnen, auf dem 6. Platz mit zwei Spielen vor sich, können Landsberg noch überholen. Waltenhofen wird mit breiter Brust antreten, haben die Gastgeberinnen doch zuletzt mit dem TSV Ottobeuren eines der Spitzenteams der Bezirksoberliga deutlich geschlagen. Im Hinspiel trennten sich Landsberg und Waltenhofen mit einem 21:21-Unentschieden, aber seitdem haben sich beide Teams deutlich entwickelt.

Der Gastgeber der TSV-Herren schwächelte zuletzt

Anschließend, ab 20 Uhr, treten die Herren I zu ihrem vorletzten Spiel in Waltenhofen an. Aller Voraussicht nach haben die Landsberger mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, würden aber gerne ihren derzeitigen 8. Tabellenplatz in der Bezirksoberliga mit einem Erfolg absichern. Aus dem Erfolg zuletzt gegen Fürstenfeldbruck können die TSVler auf jeden Fall ein gutes Gefühl mitnehmen, insbesondere was die Disziplin und Konzentration bis zum Schluss angeht. Allerdings ist Waltenhofen ein anderes Kaliber: Der Tabellenvierte hat zwar in den vergangenen vier Spielen nur zwei Remis geholt, wird sich aber im letzten Heimspiel keine Blöße geben wollen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch