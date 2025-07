Hansjörg Weißbrich kommt als Ehrengast zum FSFF

Das Fünf Seen Filmfestival 2025 begrüßt Hansjörg Weißbrich als einen der diesjährigen Ehrengäste. Weißbrich zählt zu den renommiertesten Filmeditoren Deutschlands. Er hat an mehr als 70 Spielfilmen mitgearbeitet und wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt, darunter drei Deutsche Filmpreise. Zuletzt gewann er diese Auszeichnung mit „September 5“ von Regisseur Tim Fehlbaum, außerdem erhielt Weißbrich dafür den Independent Spirit Award und viele weitere Preise. Zu den Auszeichnungen seiner Karriere gehören auch der Deutsche Fernsehpreis, der Deutsche Kamerapreis und viele mehr. Weißbrich ist seit vielen Jahren Editor der Filme von Maria Schrader und Hans-Christian Schmid. Zudem arbeitete er mit dem dänischen Oscar-Preisträger Bille August, Oscar-Preisträger Florian Gallenberger, Margarethe von Trotta und vielen mehr. Er ist Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, der Europäischen Filmakademie und der Deutschen Filmakademie.

Die Bedeutung der Film-Montage ist laut Festivalleiter Matthias Helwig nicht zu unterschätzen

Festivalleiter Matthias Helwig: „Ein Film entsteht im Schnitt, die Bedeutung der Montage kann gar nicht überschätzt werden. Hansjörg Weißbrich ist ein meisterhafter Editor und hat zu vielen hervorragenden Filmen entscheidendes beigetragen. Viele der renommiertesten Regisseure wollen mit ihm arbeiten, und das immer wieder. Auch international ist er sehr gefragt. Ich freue mich sehr, dass wir diesen herausragenden Filmschaffenden bei unserem Festival begrüßen und auch zwei seiner Arbeiten zeigen können, die erst demnächst ins Kino kommen: „Das Verschwinden des Josef Mengele“ und „We were dangerous“.

Bei „Das Verschwinden des Josef Mengele“ arbeitete Weißbrich mit Regisseur Kirill Serebrennikov zusammen. Darin spielt August Diehl den NS-Arzt, dem es gelang, in Südamerika unterzutauchen und sich der Strafverfolgung für seine unvorstellbaren Verbrechen zu entziehen.

Der Hannelore-Elsner-Preis des FSFF geht an Leonie Benesch

„We were dangerous“ ist ein neuseeländischer Film von Josephine Stewart-Te Whiu. Er erzählt von drei Mädchen, die sich in den Fünfziger Jahren gegen das strenge Regiment in einer Mädchenanstalt auflehnen. Außerdem zeigt das Fünf Seen Filmfestival vier weitere Filme aus Weißbrichs Karriere. Darunter „Heldin“ aus dem Jahr 2024, der auch Bestandteil bei der Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises sein wird. Der Preis wird heuer am 12. September in der Schlossberghalle Starnberg an Hauptdarstellerin Leonie Benesch verleihen. Obendrein wird Hansjörg Weißbrich eine Masterclass geben und Teil der Fünf Seen Filmpreis-Jury sein. Er besucht das Fünf Seen Filmfestival vom 11. bis 14. September.



„September 5“ wird auch am 13. September im Schlosshof von Seefeld gezeigt: In diesem Ambiente wird es beim Fünf Seen Filmfestival erstmals nach vielen Jahren wieder ein Open-Air-Kino geben.

Schon vor Beginn des Fünf Seen Filmfestivals findet wieder das Open Air Kino Starnberg statt: Vom 2. bis 17. August laufen hier 15 Filme, darunter aktuelle Publikumserfolge, zahlreiche Arthouse-Perlen des Jahres sowie zwei Klassiker der Filmgeschichte. (AZ)