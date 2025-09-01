Der Haus- und Hofkapellentag am Ammersee wird immer beliebter

Er ist der kulturelle Renner, einer der musikalischen Höhepunkte mit Blicken in die Historie der Region rund um den Ammersee: Der „Tag der offenen Haus- und Hofkapellen“ als Auftakt zur Konzertwoche des Klassikfestivals Ammerseerenade scheint von Jahr zu Jahr immer noch beliebter zu werden. Das Wetter spielt längst keine Rolle mehr, die sind stets mehr als voll besetzt und wer nicht hineinkommt, lauscht im Außenbereich.

Zum elften Mal hatte der Verein Kultur am Ammersee 24 Kapellen in Routen nach den Himmelsrichtungen eingeteilt und alles in einem Programmheft gesammelt, das es Besucherinnen und Besuchern leicht machte, sich eine ganze persönliche Route zurecht zu schneidern.

Die neue Schirmherrin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern zeigte sich bodenständig und nahbar

Überraschungen gab es für jene, die zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren: Die neue Schirmherrin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern und damit Nachfolgerin von Landtagspräsidentin Ilse Aigner stattete auf den vier Routen jeweils einer Kapelle einen Besuch ab und begeisterte dabei nicht nur das Publikum mit ihrer Nahbarkeit und Bodenständigkeit, sondern zeigte sich auch selbst sehr angetan von „diesem bezaubernden Projekt, das die Herzen vieler erobert“ und „ein perfektes Beispiel für die Magie Bayerns“ ist.

Icon vergrößern In der St.-Willibalds-Kapelle waren die Raistinger Sänger und die Zithermusik Ehrmann-Schmelzer zu Gast. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der St.-Willibalds-Kapelle waren die Raistinger Sänger und die Zithermusik Ehrmann-Schmelzer zu Gast. Foto: Thorsten Jordan

Ihre erste Station war das Jakobskircherl in Schondorf, wo ein ukrainisch-belarussisches Trio in der ungewöhnlichen Zusammensetzung Cimbalon-Violine-Kontrabass Klassik und Jazz verband. In der Dießener Friedenskirche wurde Sophie-Alexandra von Bayern aus Zeitgründen von dem aus Taiwan angereisten Tenor Yi-Wei Lin (Klavierbegleitung Cheng-Yang Wen) eine extra Kostprobe mit Kunstliedern und Operettenarien serviert.

Nächste Station war der Weiler Rausch mit der Kapelle „Mariens Vermählung“ und der Hausmusikgruppe „Saitenrausch“ am Ostufer des Sees, wo sich die Prinzessin unter die weit mehr als 100 Gästen in toller Atmosphäre zwischen Hofkapelle und Landwirtschaft gesellt hatte. „Sie war so freundlich und wirkte sehr geerdet, interessierte sich für die Musikerinnen, hat sich mit ihnen unterhalten“, schwärmten Gäste anschließend.

Icon vergrößern Unter den Gästen des Haus- und Hofkapellentags am Ammersee war im Herrschinger Ortsteil Rausch auch die Schirmherrin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern (vordere Reihe Mitte) Foto: Alwin Reiter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unter den Gästen des Haus- und Hofkapellentags am Ammersee war im Herrschinger Ortsteil Rausch auch die Schirmherrin Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern (vordere Reihe Mitte) Foto: Alwin Reiter

Nach halber See-Umrundung war Sankt Leonhard in Utting erreicht. An dieser ihrer letzten Station erlebte die Prinzessin einen echten Kontrast: Hier unterhielt das Heinz Jürgens Akkordeonorchester unter dem Titel „Sous le ciel de Paris“ mit Märschen bis zu Musettewalzern.

Der Kapellentag am Ammersee hat sich bis München und Augsburg und weit darüber hinaus herumgesprochen

Wie viele andere hatte sich die Berichterstatterin vorab eine persönliche Route entwickelt. Start war in Bierdorf. Was als Erstes auffiel, waren Autos mit Kennzeichen, die eine weitere Anreise verdeutlichten. Der Kapellentag hat sich bis München, Augsburg und weiter herumgesprochen. Noch eindrucksvoller waren die bei der 1607 gebauten Kapelle „Unsere liebe Frau“ abgestellten Fahrräder. Mehr als 70 Personen dürften es gewesen sein, die bei idealem Wetter auf zwei statt vier Rädern unterwegs waren.

Icon vergrößern Hofkapelle "Zum auferstandenen Heiland": Trio mit Duetten, Klaudia Zita Regös (Sopran), Christine Peschke (Sopran), Franziska Friedl (Klavier) Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hofkapelle "Zum auferstandenen Heiland": Trio mit Duetten, Klaudia Zita Regös (Sopran), Christine Peschke (Sopran), Franziska Friedl (Klavier) Foto: Thorsten Jordan

Der ADFC Landsberg, der die Veranstaltung bei jedem Wetter begleitet, hatte sich mit 24 Mitgliedern auf den Weg gemacht, berichtete Vorsitzender Bernd Meckel. Vor der Kapelle wurde bereits bewirtet, drinnen waren weit mehr als die 50 ausgewiesenen Plätze belegt. Ein kleines Eck blieb noch für den „Sofa-Club“, der als Trio statt angekündigtem Quartett mit Kultklassikern aus Rock und Pop begeisterte.

Weiter ging’s nach Sankt Georgen zur ziemlich neuen Hofkapelle „Zum auferstandenen Heiland“ und Liedern aus der Romantik. Dort war das Piano von Franziska Friedl draußen platziert, die beiden Sängerinnen Klaudia Zita Regos und Christine Peschke nutzten den Kapellenraum als Resonanzboden. Nach einem Abstecher zur Friedenskirche in Dießen wurde Unterfinning angepeilt. Zithermusik Ehrmann-Schmelzer und Raistinger Sänger gestalteten ihr Konzert im Inneren der Willibaldskapelle als Andacht mit ruhigen Weisen und Schlussapplaus. Leider gab es keine Lautsprecher nach draußen, sodass die weiter entfernte Stehenden anfingen, sich zu unterhalten.

Nicht an jeder Kapelle wurden die Konzerte aus den Innenräumen per Lautsprecher nach außen übertragen

Der Echinger Pfarrgemeinderat, der beim Kapellentag regelmäßig für Getränke und kleine Imbisse sorgt, hatte schnell umdisponiert: Der junge Akkordeonist Florian Wagner, der seit mehreren Jahren bereits mit seiner Virtuosität beeindruckt, hatte vor dem Eingang der 1651 erbauten Pestkapelle Platz genommen; das Publikum lagerte gemütlich auf der großen Wiese ringsum. Schier überbordende Begeisterung allenthalben: Der sehr reflektierte junge Mann hat trotz seines großen musikalischen Könnens ein Jurastudium begonnen. „Weil ich genau weiß, wenn ich erst Musik studiere, hänge ich anschließend kein anderes Studium dran“, sagt er selbst. Außerdem sei Akkordeon ein Instrument, das kaum mal in einem Orchester benötigt werde.

Icon vergrößern In der Friedenskirche in Dießen war der taiwanesische Tenor Yi-Wei Lin zu Gast, begleitet wurde er von Chen-Yang Wen am Klavier. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Friedenskirche in Dießen war der taiwanesische Tenor Yi-Wei Lin zu Gast, begleitet wurde er von Chen-Yang Wen am Klavier. Foto: Thorsten Jordan

In Algertshausen hatten acht der zehn Mitglieder der Ammertaler Alphornbläser neben der Augustinuskapelle ihre Instrumente zusammengesteckt. Hier gab es nicht nur wunderbare Musik dieser rein hölzernen Urinstrumente, auf denen ausschließlich Naturtöne gespielt werden können. Das Publikum erfuhr zudem Interessantes und Humorvolles über die Musikstücke sowie die Art des Spielens und die Notenaufteilung in der Gruppe.

Der Haus- und Hofkapellentag am Ammersee hat mittlerweile ein interessiertes Stammpublikum

Und dann der Abschluss in der Ottilienkapelle Sankt Ottilien: Hier, wie überall auf dem Weg, übervolles Haus und vor Konzertbeginn die traditionelle Vorstellung der jeweiligen Kapelle, was für einen Teil der Gäste schon bekannt war, denn es wurden viele „Wiederholungstäter“ gesichtet.

Der Kapellentag hat Stammpublikum und solches, das einem über den Tag verteilt immer wieder begegnet. Bei der Musik ist jedoch immer wieder Neues dabei: In der Ottilienkapelle agierten mit Silvia Berchtold (Blockflöten) und Anna Kiskachi (Cembalo) zwei Musikerinnen, die die Bandbreite ihrer Instrumente nicht nur erweiterten, sondern regelrecht aus den Angeln hoben. Ein Cembalo ist altehrwürdig und hat wenig Klang? Kiskachi bewies das Gegenteil, jagte das Instrument fast respektlos, aber ziemlich erfolgreich und begeisternd durch zeitgenössische Musik. Die Virtuosität der gebürtigen Landsbergerin Silvia Berchtold ist hinlänglich bekannt, sie scheint ihre Blockflöten jedoch auf ein wesentlich höheres Level gehoben zu haben.