Unbekannte stehlen Jesusfigur aus einem Feldkreuz bei Hechendorf

Die Polizei in Herrsching sucht nach einer Jesusfigur, die von einem Feldkreuz bei Hechendorf gestohlen wurde.

Von einem Feldkreuz südlich von Hechendorf (an einem Feldweg gelegen, der die Herrschinger Straße in Hechendorf mit der Wörthseestraße nahe Breitbrunn verbindet) wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt die Jesusfigur entwendet. Diese war nach Angaben der Polizei in Herrsching, mit Schrauben an dem Feldkreuz fixiert.

Das Feldkreuz wurde 2005 errichtet

Direkt am Tatort konnte auch eine Feuerstelle gesichtet werden, in den Brandrückständen fanden sich aber laut Polizeibericht keine Überreste der möglicherweise verbrannten Figur. Das Feldkreuz war im Oktober 2005 errichtet worden und hatte seitdem sicherlich so manchen Wanderer zu einem kurzen Verweilen eingeladen.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben, oder die Tatzeit etwas näher eingrenzen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herrsching unter der Telefonnummer 08152/9302-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch