Schwarz-golden glänzt die Weihnachtszeit in der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang

Weihnachten rückt näher, und überall im Landkreis Landsberg laden Advents- und Weihnachtsausstellungen ein. In Hechenwang zeigt die Gärtnerei Dumbsky, was heuer absolut im Trend ist.

Wer den lichterglänzenden Eingang durchschreitet, landet inmitten der weitläufigen Adventsausstellung der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang. Warum eigentlich nicht mal Weihnachten im zartrosa Ambiente verbringen, eingehüllt in Unschuld und Sanftheit, ideale Schutzschilde gegen Krisen und Kriegsnachrichten? Monika Dumbsky zeigt, wie es geht, einzelne Dekostücke wie Vasen, Leuchter und Kissen mit Weihnachtsdeko so zu verbinden, dass Atmosphäre entsteht.

Mit ihrem Sachverstand und Liebe zum Detail zaubert sie Räume, in die Besucherinnen und Besucher, begleitet vom Gezwitscher der Piepmätze in der Voliere und der tiefenentspannten, schwarz-weißen Gärtnerkatze, eintauchen können. Für eine Weile die kalte und anstrengende Welt draußen vergessen, sich Ideen holen für die Advents- und Weihnachtszeit – oder auch die Zeit danach, denn so manches Stück aus der Ausstellung ist durchaus 365-Tage-tauglich.

Schwarz-goldene Kombinationen oder puderrosa

Neben Puderrosa gibt es bei Dumbsky noch weitere Trends zu bestaunen, so die Schwarz-Gold-Honig-Kombinationen, die edel, aber dennoch warm daherkommen, oder den Naturtrend mit viel Holz, Makramee und Körben. "Adventskränze mit Trockenblumen waren der Renner", sagt Monika Dumbsky – alle ausverkauft. Überhaupt sind Siegfried und Monika Dumbsky sehr zufrieden mit dem Adventsgeschäft. Nach wie vor kommen Kunden, um Gestecke mit Kerzen zu kaufen, Zweige oder Trockenblumen zum Selberbinden, Christbaumschmuck oder hochwertige Kerzen – und natürlich wegen der großen Auswahl an Weihnachtssternen.

Monika und Siegfried Dumbsky zeigen in ihrer Weihnachtsausstellung in der gleichnamigen Gärtnerei in Hechenwang die Trends des Jahres 2022. Foto: Dagmar Kübler

Trends und neueste Züchtungen hin oder her – der größte Teil der Kunden kauft traditionell. Rot und Grün, die sich als Komplementärfarben im Farbkreis gegenüberstehen, sind nach wie vor am meisten gefragt, sowohl bei Adventskränzen als auch bei den Weihnachtssternen, die selbst produziert werden. Gedüngt mit Schafwollpellets aus Bayern, von Schädlingen verschont durch den Einsatz von Nützlingen und in Erde getopft, deren Torfanteil nur mehr 25 Prozent enthält, können Kunden die Weihnachtssterne mit gutem Umweltgewissen kaufen.

Traditionell: Rot-grüne Weihnachtssterne und Adventskränze

"Nützlinge und effektive Mikroorganismen übernehmen bei uns weitestgehend den Pflanzenschutz", erklärt Siegfried Dumbsky. Zur Adventsausstellung gehören auch handgemachte Krippen, viele davon liebevoll in Laternen eingebaut, von drei Kunsthandwerkern geschaffen, darunter Willi Puitl aus Schondorf. Gleich daneben wetteifern Orchideen und Amaryllis, die wie die Weihnachtssterne jetzt in der Adventszeit Hochkonjunktur haben.

Zur Weihnachtszeit gehören Weihnachtssterne – am liebsten traditionell in leuchtendem Rot. Foto: Dagmar Kübler

Auch in vielen anderen Gärtnereien im Landkreis Landsberg werden derzeit die Farb- und Dekorationstrends des Jahres 2022 präsentiert. Und selbst für Kurzentschlossene lohnt sich ein Besuch in den Advents- und Weihnachtsausstellungen – um sich selbst eine Freude zu bereiten oder um noch ein schönes Weihnachtspräsent zu kaufen.