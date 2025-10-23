Diese „Stille Heldin“ hat schon tausende Stunden an der Nähmaschine verbracht

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Helene Kaindl aus Dießen.



Seit 1989 engagiert sich Helene Kaindl aus Dießen beim Heimat- und Trachtenverein d'Ammertaler Dießen-St. Georgen, erst als Dirndlvertreterin, später als Trachtenwartin. Dafür wurde sie als Stille Heldin ausgezeichnet.



105 Jahre ist der Heimat- und Trachtenverein D'Ammertaler Dießen-St. Georgen alt. Seit 1989 gehört Helene Kaindl dem Vereinsausschuss an. Sie blickt damit auf ein langes ehrenamtliches Engagement zurück, zuerst als Dirndlvertreterin, ab 1995 und bis heute als Trachtenwartin.

Aufwendig von Hand bestickt sind die Mieder, die die Mitlieder des Heimat- und Trachten- und Trachtenvereins d'Ammertaler Dießen-St. Georgen tragen. Foto: Christian Rudnik

Und doch war ihr die Zugehörigkeit zum Trachtenverein nicht in die Wiege gelegt. Helene Kaindl wuchs am Vogelherd in der kleinen Mayerhofer Landwirtschaft auf, ihr Vater war Friedhofswärter. Zum Trachtenverein kam sie 1971 als junges Mädchen. „Mein Bruder gehörte schon dem Spielmannszug an. Der feierte sein einjähriges Bestehen bei einer Schulfreundin von mir und da war ich zum ersten Mal mit dabei“, erinnert sich Helene Kaindl und dass sie mit der Freundin zusammen dem Verein beitrat.

Auf dem elterlichen Grundstück am Vogelherd in Dießen entstand das Vereinsheim des Heimat- und Trachtenvereins

Der Spielmannszug suchte eine Bleibe, Kaindls Eltern stellten ein Stück Land zur Verfügung, darauf bauten die Burschen eigenhändig eine „Hüttn“, bis heute das Vereinsheim. Kaindl lernte beim Trachtenverein ihren Mann Sepp kennen, erlebte gesellige Abende im Vereinslokal, dem Gasthof Drei Rosen, lernte Figurentänze und bewies ihr Talent bei Wettbewerben. Alles, was sie gelernt hatte, gab sie ab 1989 als Dirndlvertreterin an Frauen weiter.

Dazu gehörten Schritte beispielsweise von Dreher, Walzer oder Polka, die Figuren auf Marschmusik. Aber auch Tipps zum Takt halten, wie der Rock schön dreht und wie es einem beim langen Drehen nicht schwindlig wird, ob Dirndl oder Tracht bei der Veranstaltung getragen wird, wie man sie anzieht und welche Frisuren dazu passen. Denn: Das Erscheinungsbild ist wichtig, eine Tracht trägt man mit Stolz. Einige kleine Malheure sind Helene Kaindl in Erinnerung, etwa wenn von einer Dame bei einem Auftritt Tanzhose oder Unterrock vergessen wurde.

Helene Kaindl half auch tatkräftig mit, eine neue Vereinstracht zu entwickeln. Denn ursprünglich gab es beim Trachtenverein nur die Werdenfelser Gebirgstracht. Für die Frauen bestand die aus rotem Rock mit zwei schwarzen Samtstreifen, schwarzen Mieder, dazu in hellgrün Schürze, Schultertuch und Hut.

Als in den 1980er-Jahren Stimmen nach einer eigenen Tracht laut wurden, machte sie sich zusammen mit ihrem Mann Sepp und anderen auf die Suche nach einer Dießener Volkstracht, fand alte Fotos und Originalkleidungsstücke bei ehemaligen Bürger- und Bauernfamilien. „Die Fischer hatten keine eigene Tracht, die waren dafür viel zu arm“, weiß Kaindl. Aus der Basis von Altem entstand so Neues, und seitdem gibt es im Trachtenverein drei Trachten: die Werdenfelser Gebirgstracht sowie die Dießener Tanz- und die Festtagstracht.

Ihr Wissen rund um die Dießener Vereinstracht gibt Helene Kaindl in Nähkursen weiter

Zusammen mit einer Trachtenschneiderin, die für die Zuschnitte verantwortlich war, nähte Helene Kaindl 1989 die erste der neuen Trachten und gab von da an ihr Wissen in Nähkursen weiter. Für Männer werden lediglich die Westen selbst genäht, für Frauen das gesamte darüber und darunter – außer Hut und Haube. Für die Jugend gibt es Trachten mit Stilelementen der Erwachsenentrachten. Aufgrund der guten Stoffe und der hervorragenden Verarbeitung halten diese Trachten lange und werden in einem Fundus aufbewahrt, der Helene Kaindl untersteht. Turbulent wird es, wenn die Kinder zur Anprobe kommen. Für rund 70 Trachtenträger ist sie Ansprechpartnerin, beispielsweise wenn es um die Beschaffung von Stoffen geht. Das Zubehör für Trachten zu bekommen, werde immer schwieriger, bedauert Kaindl.

Wie viele Stunden sie schon an der Nähmaschine verbracht hat? Es sind so viele, dass sie es nicht abschätzen kann. Schaut man sich ein Mieder mit seiner kunstvollen, von Hand ausgeführten Stickerei und den eingearbeiteten Stäbchen, dem wertvollen Innenfutter und den vielen Häkchen an, müssen es Tausende gewesen sein. Auch bei der Herstellung der Kranerl, der Krönchen für die jungen Mädchen, war Kaindl mit dabei und hat die Mütter angeleitet – eine Arbeit, die nach überlieferten Klosterarbeiten aus Silberdraht, Perlen und Glassteinen erfolgt.

Eine ihrer Spezialitäten ist zudem die Anfertigung des Bruststeckers nach barockem Vorbild. Dabei wird ein spezieller Karton mit Brokatstoff überzogen und einer Goldborte eingefasst.