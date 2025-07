Herrenstraße und Hofmark: Dießener Gemeinderat erteilt weiteren Auftrag an Planer

2027, so die Aussage von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) wenige Tage zuvor in der Bürgerversammlung, könnte womöglich damit begonnen werden, die Herrenstraße und die Hofmark neu zu bauen - und zugleich auch Gehwege, Wasserleitungen und Abwasserkanäle. Zuvor müssen noch etliche Planungs- und Vergabeschritte erledigt werden. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Diese sind zum Teil auch deswegen erforderlich, weil man Zuschüsse der Städtebauförderung erhalten möchte.

