12.795 Euro für drei Wasserwachten

Mit dem RegioSparbrief verbindet die VR Bank Starnberg-Zugspitze eG Rendite mit regionalem Engagement – und das mit Erfolg: Insgesamt 100 Kundinnen und Kunden haben das nachhaltige Anlageprodukt im Zeitraum vom 2. Juni bis zum 29. August 2025 abgeschlossen. Gemeinsam investierten sie über 2,5 Millionen Euro. Die VR Bank spendete nun pro 1000 Euro Anlagesumme fünf Euro an drei Wasserwachten in der Region – ein Gesamtbetrag von 12.795 Euro.

Freuen durften sich die Wasserwacht-Ortsgruppen in Starnberg, Herrsching und Landsberg am Lech – jede Organisation erhielt einen symbolischen Spendenscheck über 4.265 Euro. Die Mittel helfen dabei, wichtige Anschaffungen zu tätigen, Ausbildungen zu fördern oder den Einsatzalltag der Ehrenamtlichen zu unterstützen. „Unsere Wasserwachten leisten Großartiges für die Menschen in der Region – bei der Wasserrettung, beim Katastrophenschutz oder mit Maßnahmen zum Naturschutz. Dieses Engagement verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch konkrete Unterstützung. Wir danken allen Anlegerinnen und Anlegern, die durch ihre Investition in den RegioSparbrief einen Beitrag dazu geleistet haben“, betont Cyrus Ahari, Vorstand der VR Bank Starnberg-Zugspitze eG.

Auch nach der Fusion zur VR Bank Starnberg-Zugspitze eG wird der RegioSparbrief fortgeführt. Die aktuelle Spendenrunde mit Start am 15. Oktober 2025 unterstützt vier regionale Hospize: Den Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V., das Zentrum Südwestoberbayern mit Bunter Kreis Südwestoberbayern in Inning am Ammersee, den Hospiz- und Palliativverein Landsberg am Lech e.V. sowie den Hospizverein Werdenfels e.V. Die bis zum 30. Dezember 2025 erreichte Spendensumme wird zu gleichen Teilen an die vier Einrichtungen verteilt. Weitere Informationen finden sich unter https://www.vrsta.de/privatkunden/geldanlage-und-sparen/produkte/geldanlage/regiosparbrief.html.

