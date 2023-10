75 Jahre Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching

Das Haus der bayerischen Landwirtschaft feiert in Herrsching sein 75-jähriges Bestehen. Dazu gibt es am 7. Oktober ein buntes Festival.

1948 wurde die erste bayerische Bauernschule in Ottobeuren gegründet. Sie galt damit als erste Landvolkshochschule Süddeutschlands. Dieses 75-jährige Bestehen der bayerischen Bauernschulen wird nun mit einem Festival am Samstag, 7. Oktober, im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching gefeiert.

Kurz nach der Eröffnung in Ottobeuren wurde im Januar 1950 mit der Bäuerinnenschule auf dem Hartschimmelhof in Pähl die zweite Bildungseinrichtung des Bayerischen Bauernverbands ins Leben gerufen. Ein Jahr später wurde die Bauernschule nach Herrsching in die Panoramastraße verlegt, bis man 1957 eine eigene Schule für Bäuerinnen am heutigen Standort in Lochschwab in der Rieder Straße baute.

2006 wurde die Einrichtung in "Haus der Bayerischen Landwirtschaft" umbenannt

1976 wurde das Gebäude umfassend erweitert und bot damit Platz für die räumliche Zusammenlegung der Bäuerinnen- und Bauernschule. Die Bildungsstätte des Bayerischen Bauernverbands war geboren. Das neue Motto lautete: „Bildung plus Begegnung am Ammersee“ Mit der Generalsanierung 2005/2006 ging nicht nur die Umbenennung in „Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching“ einher, sondern dahinter verbarg sich auch eine inhaltliche und wirtschaftliche Zukunftsausrichtung.

Man schuf eine Vielzahl von Begegnungsmöglichkeiten, um dem neuen Hausmotto „Bildung plus Begegnung am Ammersee“ gerecht zu werden. 2014 wurde ein neuer Standard gesetzt – dank des modernen „Großen Saals“ und dem ansprechenden „Wintergarten“. Mit dem jüngsten Umbau im Jahr 2020 wurde ein Großteil der Seminar- und Freizeiträume aufwendig renoviert. Als besonderer Höhepunkt gilt das neu gebaute Bibliothekszimmer – ein Besprechungszimmer auf neuestem technischen Stand und mit einzigartigem Einblick in die Agrarhistorische Bibliothek. Direktor Gunther Strobl betont die Wichtigkeit der Einrichtung für Bildung, Wissen und Persönlichkeitsentwicklung: „Wir bieten einen Raum, um eigene Ideen wachsen zu lassen.“

Der Grundkurs bietet das Rüstzeug für die Aufgaben in Familie und Betrieb

Trotz der sich ändernden Zeiten sei die grundsätzliche Ausrichtung als Landvolkshochschule und berufsständisches Bildungshaus gleichgeblieben. So auch die Zielsetzung und die Konzeption des jährlich stattfindenden Herrschinger Grundkurses: Ein Bildungsangebot für junge Erwachsene in der Landwirtschaft, das ihnen das Rüstzeug zur Bewältigung künftiger Aufgaben in Familie und Betrieb, vor allem aber in Staat und Gesellschaft geben soll.

Am 7. Oktober ist die Öffentlichkeit ab 14 Uhr zum „Da gehst hi Festival“ eingeladen. Die Starnberger Landfrauen bieten Speisen von Land und See sowie Getränke an. Doch das Festival hat sich auch der Muße und Kultur verschrieben. Die Gäste erwartet ein buntes Musikprogramm, das von Künstlern und Bands aus der Region und auch ein wenig darüber hinaus gestaltet wird. Von traditioneller Volksmusik bis zu Blues- und Jazz-Klängen spannt sich der Bogen. Auch für Kunst- und Handwerksliebhaber hat das Festival einiges zu bieten und Jodeln für Einsteiger oder den Volkstanz-Workshop sollte man sich nicht entgehen lassen, heißt es in einer Mitteilung. Zünftig wird’s beim Schafkopf-Turnier und den Schuhplattlern.

Die kleinen Besucher können sich beim Traktor-Parcours austoben, den Wald mit allen Sinnen erleben, einen Korb flechten oder bei der G’scheidhaferl-Rallye sausen. Mit Ihrem Kommen unterstützen die Besucherinnen und Besucher des "Da gehst hi Festivals" außerdem noch den guten Zweck, denn das Haus der bayerischen Landwirtschaft möchte einen positiven Beitrag leisten und gemeinnützige Organisationen unterstützen. (AZ)