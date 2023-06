Herrsching

17:11 Uhr

Auf und um den Ammersee darf herzhaft gelacht werden

Eine Aktion zum Weltlachtag: Am Ammersee konnten sich Teilnehmende von der positiven Wirkung des Lachyogas überzeugen.

Plus Elke Fleps ist Lachyoga-Trainerin. Im September sticht sie mit dem ersten Lachschiff in den Ammersee. Was es mit der "Glückswellness" auf sich hat.

Anlässlich des 25. Weltlachtages brachte die Lach-Trainerin Elke Fleps gemeinsam mit Ulrike Fritzsche das Ammersee-Ufer bei Herrsching zum "Beben". Das Wetter spielte mit, die Seepromenade war gut besucht und der Platz nahe dem Rosenpavillon hätte besser nicht sein können: Zum Jubiläum überraschte die ausgebildete Lachyoga-Trainerin alle Vorbeikommenden mit verschiedenen Übungen. Während die Menschen am Anfang noch etwas zurückhaltend agierten, trauten sich später einige mehr. "Bei der ersten Session waren wir zu fünft, bei der zweiten schon zu zwölft", erzählt sie. Witz und Humor seien beim Lachyoga übrigens nicht nötig. "Wir Lachen ohne Grund. Es geht nur um die Bereitschaft, dass man Lachen möchte."

Der Ablauf beim Lachyoga ist in einen festen Rahmen gepackt und besteht aus vier Elementen: Beim Aufwärmen klatschen die Teilnehmer nach einem bestimmten Rhythmus in die Hände und rufen dabei die Laute "Hoho Hahaha". Anschließend wird die Lachübung angeleitet, die mit intensiven Atemübungen aus dem Yoga verbunden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

