"Ausflug" auf einen Baustellenkran in Herrsching endet mit Anzeige

Ein "Vatertagsausflug" zweier junger Erwachsener in luftige Höhen über dem neuen Herrschinger Gymnasium ruft die Polizei auf den Plan.

Am Christi Himmelfahrt gegen 20.45 Uhr teilte ein Herrschinger Bürger der Polizei in Herrsching mit, dass zwei Personen auf einen Kran auf dem Baustellengelände an der Mühlfelder Straße kletterten. Wie sich herausstellte, drangen ein 19-Jähriger und eine 18-Jährige, beide aus dem Landkreis Starnberg, widerrechtlich in das Baustellengelände des neuen Gymnasiums Herrsching ein. Sie überwanden nach Angaben der Polizei dabei die aufgestellte Umzäunung und ließen sich auch nicht durch eine Kameraüberwachung abschrecken.

Polizeibeamte müssen die Kletterer mehrfach nach unten rufen

Die beiden jungen Erwachsenen liefen anschließend über das Baustellengelände und kletterten auf einen der beiden aufgestellten Baukräne, auf welchem sie auch die Aussicht kurzzeitig genossen. Erst nach wiederholtem Zuruf durch die Beamten der Polizei Herrsching begaben sich die beiden wieder nach unten und wurden durch die Beamten der Baustelle verwiesen.

Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde laut Polizeibericht gegen beide eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch