Ausstellung von Ingrid Müller im Haus der Bayerischen Landwirtschaft

Unter dem Motto "Auf der Suche nach Essenz: Gemalt, geschnitten, geklebt ..." präsentiert die Münchner Künstlerin Ingrid Müller ihre Arbeiten im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching.

Die Münchner Künstlerin Ingrid Müller zeigt Arbeiten der letzten Jahre. Unter dem Motto "Auf der Suche nach Essenz: Gemalt, geschnitten, geklebt ..." präsentiert sie mehrere Serien, in denen sie mit Überlagerungen verschiedener Werkstoffe, Strukturen oder Materialdrucken experimentiert. Dabei steht immer die Umsetzung einer Idee oder eines Motivs im Vordergrund, ob Buchseiten, Transparentpapier, Wachs oder reale Pflanzenteile zum Einsatz kommen. Es entstehen verschiedene Ebenen und Schichten, die als narrative Elemente für die Komposition unverzichtbar sind. Die Bildinhalte reichen dabei über Darstellungen aus der Natur, kunstgeschichtliche Auseinandersetzungen bis hin zu literarischen Bezügen.

Die Stilrichtung ihrer Arbeiten lässt sich schwer bestimmen, da sie bewusst die gestalterische Freiheit in der Kunst auslebt, und das mit sich stetig weiter entwickelnden Serien, die in den ersten Jahren meist sehr gegenständlich waren, im Laufe der Jahre aber auf experimentellen Wegen auch immer wieder ins Abstrakte abtauchen. In den letzten Jahren sind viele Collagen, Materialdrucke und zuletzt Mosaikarbeiten entstanden.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, 26. Januar, ab 19 Uhr im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching statt. Zu sehen ist die Ausstellung von Ingrid Müller im Anschluss bis Ende März. (AZ)