Der Künstlerkreis Ammersee stellt im Kurpark Herrsching aus

Unter dem Titel "Recircling" präsentiert der Künstlerkreis Ammersee Werke aus Recycling-Material, Hausabfällen oder Treibgut.

"Recircling" lautet der Titel einer Outdoor-Ausstellung des Künstlerkreises Ammersee (KKA), bei den die Kunstschaffendenn das Thema Wiederverwendung im weitesten Sinne in die Öffentlichkeit tragen möchten. Im Kurpark Herrsching und an der südlichen Seepromenade zeigen sie ein breites Spektrum dessen, was aus Materialien vom Schrottplatz oder aus der Recyclingtonne, Hausabfällen, Treibgut oder alten Kleidern an Kunst entstehen kann. Auch unvollendete Gemälde erhalten durch einen „Kunst-Kreislauf“ eine neue Bestimmung, heißt es in der Pressemitteilung zur Ausstellung.

Aus Tetrapacks beispielsweise entstehen in der am Samstag, 12. August, beginnenden Ausstellung Tiergestalten, aus Schuhen eine Installation, Strandgut vom Ammersee fügt sich temporär zu einem Kunstwerk – nur um sich bald wieder aufzulösen. Zum ersten Mal wird im Außenraum auch Malerei gezeigt: Dafür haben Malerinnen und Maler einander unvollendete Bilder zur Verfügung gestellt die sie in einem mehrstufigen Prozess überarbeiteten. Je nach künstlerischer Position steht in den Werken die Ästhetik von Form und Material im Vordergrund, dann wieder eine eher konzeptuelle Herangehensweise, erzählerische oder poetische Momente – oder die Bedeutung von Wertstoffen und ihre Rückführung in wirtschaftliche Kreisläufe. Für alle Arbeiten gilt jedoch, dass sie speziell für Recircling entstanden sind, angepasst an ihren jeweiligen Aufstellungsort. Immer geht es darum, durch die künstlerische Verarbeitung von etwas Gegebenem einen neuen Kreis im Reigen zu eröffnen.

Eröffnet wird Recircling am Samstag, 12. August, ab 18 Uhr auf der Wiese vor dem Kurparkschlösschen in Herrsching. Zu sehen sind die Werke der KKA-Mitglieder dann bis einschließlich 27. August. (AZ)