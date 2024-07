Die Leitung für das neue Gymnasium in Herrsching steht schon fest

Während der Bau des Herrschinger Gymnasiums zügig voranschreitet – erst kürzlich wurde Richtfest gefeiert –, ist auch inhaltlich ein Meilenstein zu verzeichnen. Inzwischen steht fest, wer das auf 1000 Schüler ausgelegte Gymnasium am Ostufer führen wird: Die jetzige stellvertretende Leiterin des Gymnasiums Gröbenzell, Eva Weingandt, hat sich im Bewerbungsverfahren des Kultusministeriums durchgesetzt und wird am 1. August ihre neue Stelle antreten. Führen, das will sie im Team, sagt die promovierte Sportwissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Kultusministerium das Kollegium zusammenstellen wird.

