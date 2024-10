Drogen, Fahren ohne Erlaubnis und Fahrzeugstilllegung bei Polizeikontrolle

Am Mittwochabend führte die Polizeiinspektion Herrsching gemeinsam mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck eine Kontrollaktion in Herrsching durch. Dabei wurden drei Fahrzeugführer, welche unter Drogeneinfluss standen, angehalten. Bei einem der Kontrollierten wurden zusätzlich Betäubungsmittel gefunden. Gegen diesen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, informiert die Polizei Herrsching.

Autofahrer darf Fahrt wegen unzulässigem Tuning nicht fortsetzen

Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in die Kontrollstelle, ohne über die erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen. Auch an den Fahrzeugen der Kontrollierten wurden teilweise erhebliche Mängel oder nicht erlaubte Veränderungen festgestellt. In einem Fall führten die am Auto vorgenommenen Veränderungen dazu, dass der Fahrer damit nicht mehr weiterfahren durfte. Zudem wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und verwarnt. (AZ)