Einbahnstraßenregelung soll Verkehrschaos in Herrsching eindämmen

Während des Pfingstmarkts in Herrsching wird es eine neue Einbahnstraßenregelung geben. Damit soll ein Verkehrschaos in diesem Bereich verhindert werden.

Aufgrund der teilweise chaotischen Verkehrsverhältnisse in Herrsching am Ostermontag im Bereich der Summerstraße, Rudolf-Hanauer-Straße und Madeleine-Ruoff-Straße gab es eine Besprechung mit der Gemeindeverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Kommunale Verkehrsüberwachung und Marktveranstalter.

Man sei sich einig, dass das Zusammentreffen von mehreren Faktoren und Ereignissen die Situation am Ostermontag noch verschärft hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. An diesem Feiertag war bei schönstem Ausflugswetter gleichzeitig der Markt an der Seepromenade, der Start der Schifffahrtssaison und zeitgleich auch ein Ausfall der S-Bahnlinie S8.

Parkmöglichkeiten sollen erhalten bleiben

Die Besprechungsteilnehmer sind sich einig, dass bei zukünftigen Märkten an der Promenade vorsorglich zusätzliche verkehrsrechtliche Anordnungen in den angrenzenden Straßen getroffen werden müssen. Verschiedene Möglichkeiten wurden diskutiert und gegeneinander abgewogen. Insbesondere war den Beteiligten wichtig, die vorhandenen Parkmöglichkeiten zu erhalten, um einen erhöhten Parkdruck in den Nebenstraßen zu verhindern und die Rettungswege freizuhalten.

Beim diesjährigen Pfingstmarkt vom 26. bis 29. Mai wird aus diesem Grund im Bereich der Madeleine-Ruoff-Straße ab Hausnummer 11, eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Norden probeweise angeordnet. Ein Einfahren von der Rieder Straße in die Madeleine-Ruoff-Straße ist an diesen Tagen dann nicht möglich. Die Anlieger werden vom Marktveranstalter zusätzlich schriftlich informiert.

Die Einbahnstraßenregelung gilt laut Pressemitteilung auch für Fahrradfahrer. Nach dem Pfingstmarkt werden die Erfahrungen mit der Einbahnstraßenregelung diskutiert und bewertet. (AZ)

