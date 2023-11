Feuerteufel entfachen Brand am Gemeindesteg in Herrsching

Unbekannte zündeln bei der Weide am Gemeindesteg in Herrsching: Ein liegender Baumstamm wird zum Schwedenofen.

Bereits am Freitag hat es beim Gemeindesteg in Herrsching gebrannt. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 19.25 Uhr alarmiert und rückte zum Gemeindesteg aus. Dort steht eine mittlerweile 119-jährige Silberweide, welche 2016 aufgrund ihrer Fäulnis fast bis auf den Stumpf zurückgeschnitten wurde. Erst im Frühjahr hauchten dem hölzernen Giganten frische Triebe wieder neues Leben ein.

Neben der Weide liegt einer ihrer mächtigen Äste, in welchem unbekannte Feuerteufel vermutlich ein Lagerfeuer machen wollten. Dieses wurde durch den vom See her ziehenden Wind so angefacht, dass der liegende Stamm zu einem regelrechten Schwedenofen wurde. Nur durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die danebenstehende Kracherl-Weide einen Schaden davontrug.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Herrsching unter der Telefonnummer 08152/93020 entgegen. (AZ)

