Feuerwehr kann den Schaden bei Brand in Herrsching begrenzen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schönbichlstraße in Herrsching ein Brand ausgebrochen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Der 23-jährige Sohn der Familie, der zu dieser Zeit alleine zu Hause war, bemerkte gegen 17.15 Uhr intensiven Brandgeruch und flüchtete auf den Balkon. Von dort aus alarmierte er über Notruf die Feuerwehr. Die eintreffenden Feuerwehrleute konnten den jungen Mann unbeschadet vom Balkon ins Freie bringen. Sofort eingeleitete Löschmaßnahmen verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf andere Wohnungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)

