Frankreich liefert Verdächtigen im Herrschinger Tötungsdelikt aus

Der Mann, der dringend verdächtigt wird, am 12. Juli einen 74-jährigen Mann in Herrsching auf dessen Anwesen erstochen zu haben, ist jetzt von Frankreich ausgeliefert worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtete, wurde der 22-jährige Serbe am Donnerstag am Flughafen Paris Charles de Gaulle von den französischen Justizbehörden an Zielfahnder des Landeskriminalamts übergeben, die ihn an den Flughafen München überstellten. Dort wurde er gegen 14 Uhr von den Ermittlern der Ermittlungsgruppe Mühlfeld übernommen.

Der Beschuldigte wurde am Freitagvormittag in München einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Grundlage der vorhandenen Ermittlungsergebnisse und auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II die Untersuchungshaft gegen den 22-Jährigen anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein überwiegender Bestandteil der Ermittlungsarbeit besteht derzeit weiter in der Auswertung aller eingegangenen Hinweise und des vorhandenen Datenmaterials und der gesicherten Spuren. (AZ)