Fremder Hund hindert in der Silvesternacht Autofahrerin an der Weiterfahrt

Damit hat eine Autofahrerin in der Silvesternacht sicherlich nicht gerechnet: Ein unbekannter Hund springt in ihr Auto und hindert sie am Weiterfahren.

Mit diesem "Überraschungsgast" hat eine Autofahrerin in der Silvesternacht sicherlich nicht gerechnet: Am 1. Januar, um kurz nach Mitternacht rief die Frau nach Angaben der Polizei bei der Polizeiinspektion Herrsching an und teilte mit, dass ihr ein Hund ins Auto gesprungen sei. Der Hund sei in der Rieder Straße, auf Höhe der Einmündung Gachenaustraße neben ihrem Fahrzeug hergelaufen und da sie anfänglich dachte, dass es ein Reh sei, habe sie angehalten. Der Hund ergriff die Chance der offenstehenden Fahrertüre und versteckte sich anschließend im Fußraum des Fahrzeugs, sodass die Autofahrerin nicht einmal in der Lage war, bis zur nur rund zehn Meter entfernten Dienststelle zu fahren. Django ist wieder wohlbehalten bei seiner Familie Der Hund wurde durch Polizeibeamte zur Dienststelle gebracht und nachdem sich um kurz nach 2 Uhr immer noch kein Besitzer gemeldet hatte, sollte er ins Tierheim nach Starnberg gebracht werden. Nach etwa fünf Minuten Autofahrt in Richtung Tierheim meldeten sich die Besitzer aus Herrsching und der Hund konnte wohlbehalten an diese übergeben werden. Bei dem Hund handelte es sich, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, "um einen gut erzogen, etwa eineinhalb Jahre alten Dobermann-englische Bulldoggen-Mix, der auf den Namen Django hört". (AZ) Lesen Sie dazu auch Silvester Bayrische Polizei zieht erste Silvesterbilanz

