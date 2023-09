Gabriele Lockstaedt stellt in der Galerie Carosa in Herrsching aus

WaldLand-Sehnsucht heißt die Ausstellung in der Herrschinger Galerie Carosa, in der Bilder der Landsberger Künstlerin Gabriele Lockstadet und des Herrschinger Malers Uli von Weidenbach gezeigt werden.

Nach den viel beachteten Ausstellungen mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern öffnet die Herrschinger Galerie Carosa wieder ihre Tore am Ufer des Ammersees.

In der neuen Ausstellung entführt die vielfach preisgekrönte Malerin Gabriele Lockstaedt aus Landsberg die Besucherinnen und Besucher in ihre Wald-Sehnsucht, nämlich in die Welten der mystischen Auenwälder ihrer Landsberger Heimat, wie sie sich J. R. R. Tolkien im „Herr der Ringe“ nicht besser hätte ausdenken können.

Gabriele Lockstaedts Arbeiten thematisieren Waldszenerien als ästhetische Allegorien der Passion, als Imaginationen transformierender Innerlichkeit. Über die Auflösung und Sublimierung der Naturformen, wie der Wald sie in Fülle bietet, werden emotionale Prozesse angestoßen, welche die Bildmagie zwischen Bild und Betrachter befördern. So bleiben in der Bildkonstruktion Strukturen und Objekte rätselhafte Chiffren. Man spürt förmlich die Verschmelzung Lockstaedts mit der Magie des Waldes.

In der Malerei von Gabriele Lockstaedt sind die Grenzen zwischen Abstraktion und Wirklichkeit fließend, und oft aufgehoben. Der Wald wird zweifelsohne zum metaphorischen Sehnsuchtsort.

Fließende Grenzen zwischen Abstraktion und Wirklichkeit

Als zweiter Protagonist präsentiert Maler Uli von Weidenbach aus Herrsching seine Land-Sehnsucht. Und er nähert sich seinem Zuhause mit Lokalkolorit: in einem sommerlich sonnendurchfluteten Duktus zeigt er die Liebe zu seiner Herrschinger Heimat. So tummeln sich in der idyllischen Ammersee-Bucht nebeneinander das erfrischende Seewasser, die Ufergräser, Segelboote, der Ort Herrsching, die Alpen, und natürlich der heilige Andechser Berg. Man spürt ihm die tiefe Sehnsucht zu seinem Heimatland an. In weiterer Ferne entführt uns von Weidenbach in farbenfroh expressiv gehaltene Allgäuer Berglandschaften, die an mediterrane Inselwelten erinnern. Dabei werden große emotionale Distanzen sichtbar, obgleich in weiteren Arbeiten wiederum Begegnungen mit großer Nähe erkennbar sind. Dass sich dann auch noch Seelen in einem Dschungel tummeln, dürfte den Betrachter und die Betrachterin sicher berühren.

Lesen Sie dazu auch

Berglandschaften, die an mediterrane Inselwelten erinnern

Die Kunstausstellung "WaldLand Sehnsucht" in der Galerie Carosa, Gachenaustrasse 53, in Herrsching, wird mit einer Vernissageam am Freitag, 15. September, ab 18.30 Uhr eröffnet. Geöffnet ist die Ausstellug dann bis einschließlich Sonntag, 1. Oktober, jeweils freitags zwischen 16 und 18 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0173/6643758. (AZ)