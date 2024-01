Herrsching: Sonrisa-Wirt Chichan ist überraschend gestorben

Drei Tage vor Heiligabend stirbt der Herrschinger Gastronom Cristian Ramirez im Alter von nur 36 Jahren. Die Zukunft seines Café Sonrisa ist ungewiss.

Völlig unerwartet ist Cristian Ramírez Carillo, der Betreiber des Café Sonrisa, am 21. Dezember im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Die Todesursache ist derzeit noch ungeklärt, ausgegangen wird von einem Herzversagen, die Ergebnisse der Obduktion stehen jedoch noch aus. Ramírez, den Herrschingern besser als Chichan bekannt, befand sich im Heimaturlaub in Cartagena de las Indias, als er plötzlich zusammenbrach und nicht mehr wiederbelebt werden konnte.

Ramírez hinterlässt Frau und Kinder sowie eine große trauernde Kundschaft in Herrsching, die einerseits den lebensfrohen Kolumbianer ins Herz geschlossen hatte und andererseits das Café Sonrisa in der Bahnhofstraße gerne frequentierte. Erst im März 2023 hatte der Gastronom, der auch den Kiosk „Café de la Montaña“ im Kiental betrieben hat, das „Konturwerk“ von Birge Fromman in das „Café Sonrisa“ überführt.

Konzerte, Lesungen und Salsa-Abende waren bei den Herrschingern beliebt

Im Angebot waren sowohl Frühstück, karibische Mittagsgerichte als auch Kaffee und Kuchen. Vor allem die regelmäßig stattfindenden Konzerte, häufig mit lateinamerikanischen Musikern, die Salsa-Abende, Lesungen und Filmvorführungen über Kolumbien erfreuten sich bei Herrschingern und Auswärtigen großer Beliebtheit.

Ob und in welcher Weise der Treffpunkt vieler Latinos und zahlreicher Liebhaber der südamerikanischen Kultur weiter bestehen kann, ist derzeit noch ungewiss. Angesichts zahlreicher Schließungen zum Jahreswechsel wie etwa des Vietnamesen Ipho in der Bahnhofstraße sowie des langjährigen „Carlas Kaffeehaus“ in der Seestraße wäre ein endgültiges Ende des Sonrisa ein weiterer schmerzhafter Verlust für die Gastronomie der Ostufer-Ammerseegemeinde.

