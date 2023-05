Herrsching: Zwei alkoholisierte Fahrer kommen von der Straße ab

Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer verunglücken am verlängerten Wochenende im Raum Herrsching. Einer von ihnen war auf der Rückfahrt von einer Maibaumwache.,

Auf dem Weg zurück von der Maibaumwache ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Etterschlag und Inning ein 36-jähriger Mann verunglückt, meldet die Herrschinger Polizei. Der Mann kam mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße kurz vor Inning nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Trotz des massiven Schadens am Motorrad wurde der Fahrzeuglenker nur leicht verletzt. Da er jedoch stark alkoholisiert war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls hohen Schaden an seinem Fahrzeug richtete am Maifeiertag ein 35-jähriger alkoholisierter Autofahrer an, der zwischen Herrsching und Seefeld von der Straße abkam und im Straßengraben mit seiner Fahrzeugfront mit einer kleinen Steinbrücke kollidierte. Infolge dessen überschlug sich der Pkw.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, wobei nach einem positiven Alcotest ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Schaden an der Steinbrücke Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden mit Aufräum- und Bergungsarbeiten beschäftigt. Hierzu musste die Staatsstraße teilweise gesperrt werden. (AZ)