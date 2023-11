Herrschinger Polizei nimmt Einbrecher fest

In Herrsching wird ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er für fünf Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

Am Mittwoch ( Allerheiligen) konnte am Morgen ein Einbrecher in einen Kiosk in der Summerstraße in Herrsching auf frischer Tat festgenommen werden. Der 54-jährige Mann konnte nach längeren Ermittlungen aufgrund eigener Überwachungsmaßnahmen festgestellt und nach einem Einbruch in den Kiosk am Mittwoch widerstandslos festgenommen werden, berichtet die Herrschinger Polizei.

Aufgrund der bislang durchgeführten Ermittlungen können dem wohnsitzlosen Täter fünf Einbrüche zugerechnet werden. Ob er für weitere Taten verantwortlich gemacht werden kann, gilt es noch zu ermitteln. Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft nun die Haftfrage.

Der Beuteschaden kann mit mehreren hundert Euro beziffert werden. Der jeweils entstandene Sachschaden war gering. (AZ)

