Herrschinger Polizei warnt vor Schockanrufen

Seit Mittwochvormittag ist es im Dienstbereich der Herrschinger Polizei vermehrt zu sogenannten Schockanrufen gekommen. Laut Polizei gaben sich die unbekannten Täter am Telefon unter anderem als Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter einer Bank aus und forderten Geld. In allen bisher bekannten Fällen erkannten die angerufenen Personen die Betrugsmasche und gingen nicht auf die Geldforderungen ein. Erneut wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals Geld für Kautionen fordere, sie hole auch nicht Gold, Geld oder Schmuck zur „Überprüfung“ ab. (AZ)

