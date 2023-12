Herrschinger Tennishalle wird zur Fernsehkulisse

Die Herrschinger Tennishalle ist am 16. Dezember bei "Verstehen Sie Spaß" zu sehen. Die Moderatorin Judith Williams erlebt dabei eine besondere Trainingsstunde.

Die Herrschinger Tennishalle in der Jahnstraße wird zur Fernsehkulisse in der kommenden Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß“, die am 16. Dezember, ab 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Mit von der Partie: Fernsehmoderatorin und "Höhle der Löwen"-Jury-Mitglied Judith Williams und der „Verstehen Sie Spaß“-Überraschungsgast Micha Zverev, die ehemalige Nummer 25 im Herren-Tennis als Überraschungs-Tennislehrer.

Großes Tennis als Geburtstags-Überraschung: Selbst kameragewohnte Prominente, die regelmäßig im Rampenlicht stehen, sind noch sichtbar aus der Fassung zu bringen. So ging es auch der Fernsehmoderatorin und Unternehmerin Judith Williams in der Herrschinger Tennishalle. Denn als Geburtstagsgeschenk hatte sich ihr Ehemann Alexander Klaus Stecher ein besonders sportliches Geschenk einfallen lassen. Judith sollte – so war einen Gutschein zu entnehmen – in den Genuss einer ganz besonderen Tennisstunde kommen, um an ihrer Technik zu feilen und ihr Tennisspiel zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung.

In der Tennishalle hatte sich bereits ein komplettes Fernsehteam verschanzt

So kam Williams ahnungslos zur vereinbarten Trainerstunde in die Tennishalle in der Jahnstraße in Herrsching. Dort hatte sich allerdings bereits ein komplettes Fernsehteam verschanzt, um diese besondere Geburtstagsüberraschung in Szene zu setzen. Als Williams die Halle betrat, wartete nicht einer der Trainer der hier zuständigen Tennis Factory auf die Tennisschülerin. Wer da am Netz samt Bällekorb und Schläger auf seine „Schülerin“ wartete, war niemand Geringerer als Micha Zverev, die ehemalige ATP Nummer 25 im Herren-Tennis und inzwischen bekannter Tenniskommentator im deutschen Fernsehen. Williams fiel aus allen Wolken und konnte zunächst gar nicht fassen, wer da vor ihr stand.

Neben dem Training blieb auch genügend Zeit für einen ausgiebigen Plausch über das Tennisspiel – und natürlich gab es Einblicke in aus Micha Zverevs Expertenwissen und über seinen Bruder Alexander, der sich gerade wieder fest in den Top Ten des Herren-Profitennis etabliert hat. (AZ)

Lesen Sie dazu auch